سفارة كازاخستان: حظر دخول الطائرات دون طيار مصر دون إذن مسبق

أعلنت سفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة، الحظر المطلق لجلب الطائرات بدون طيار إلى مصر دون الحصول على إذن مسبق صادر عن الجهات المخولة بذلك.

وأكدت السفارة خلال البيان الصادر عنها، أن الحظر ينطبق على الأفراد والكيانات الاعتبارية على حد سواء، ويعتبر ذلك مخالفة القانون قد يعاقب بالحبس من سنة إلى 7 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50,000 جنيه (100-1,000 دولار).

وحذرت السفارة السياح الذين يزورون مصر من إحضار معدات خاصة بشكل غير قانوني مثل “الورنات، كاميرات موسعة وكاميرات، طائرات بدون طيار" وحيازة عملات أجنبية تتجاوز حدودها المسموح بها.

وأكدت إنه سيتم مصادرتها أو الاحتفاظ بها من قبل الجمارك المصرية لإيداعها لن يتم تحصيلها إلا أثناء المغادرة بعد دفع الرسوم الجمركية المستحقة.