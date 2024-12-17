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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تعيين الأب إياد طوال أسقفًا معاونًا للأردن

ارشيف
ارشيف
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أعلنت البطريركية اللاتينية في القدس عن تعيين الأب إياد طوال أسقفًا معاونًا للبطريركية اللاتينية، وذلك بتوجيه من الأب الأقدس البابا فرنسيس، الذي أعربت البطريركية عن شكرها له على هذا التعيين. وسيتم الإعلان قريبًا عن تاريخ ومكان رسامة الأب إياد كأسقف.

وُلد الأب إياد وتربى في الأردن، وقد خدم الكنيسة في القدس في العديد من الأدوار، وكان له دور مميز في مجال التعليم والإدارة في جامعة بيت لحم. واليوم، يُدعى الأب إياد لتولي مهمة جديدة كنائب بطريركي للمملكة الأردنية الهاشمية، معززًا بخبرة طويلة في الخدمة الكهنوتية.

وتتمنى البطريركية اللاتينية في القدس للأسقف المنتخب كل التوفيق، وتدعو جميع المؤمنين للصلاة من أجل نجاح مهمته، متوجهة بشفاعة العذراء مريم، سيدة فلسطين، لدعمه ببركة الله القدير.

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