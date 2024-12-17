محمد عبد السلام: نعمل على توطين صناعة الملابس المتخصصة وفتح أسواق جديدة

أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات أن الملابس والأنسجة والأقمشة الذكية تشهد حاليا نموا متسارعا وتحتل أهمية خاصة في جميع أنحاء العالم وبخاصة مع التطورات السريعة والمتزايدة في أجهزة الاتصالات والإلكترونيات وتقنيات النانو متناهية الصغر، وكذلك مع الحاجة إليها للاستجابة للتغيرات الحادثة في حياة الإنسان وبخاصة في مجالات الصحة وخدمات الطوارئ.

وجاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الختامية لمشروع سلاسل القيمة للمنسوجات التقنية في مصر والتي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف عبد السلام أننا نعمل علي توطين صناعات الملابس التقنية في مصر من خلال الدراسات و الابحاث اللازمة وتشجيع الاستثمار الاجنبي في هذه الصناعات وتوفير البنية التحتية والمعامل المتخصصة وكذلك دعم المصانع المحلية للتوسع في تلك الصناعات خاصة الطبية والرياضية وتصميم وتطوير ملبوسات وأنسجة ذكية تنافس الأنسجة والملابس التقليدية والدخول في أسواق صناعة المنسوجات العالمية الذكية الجديدة.

وشدد رئيس الغرفة على أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية لمصر نظرا لانها من الأسواق الواعدة في صناعة المنسوجات والملابس عالية التقنية، وتتعاون الغرفة مع المؤسسة في تأهيل المصانع وامدادهم بالتكنولوجيات والخبرات الفنية والدراسات المطلوبة لإتقان تلك الصناعات، مع توفير التدريب المهني لرفع قدرات العاملين في تلك المجالات المتخصصة، بهدف دمج مصر ضمن سلاسل التوريد العالمية في تلك الصناعة لاسيما واننا نمتلك الخامات ومدخلات الإنتاج المطلوبة مما ينعكس في ارتفاع أرقام الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات.

وفي نهاية ورشة العمل قام دكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة الغرفة و سعد صبره المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بتوزيع شهادات تقدير للمصانع و الخبراء و المنفذيين المشاركيين في المشروع.