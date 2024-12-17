الكرة النسائية.. مسار يؤدي تدريباته بقيادة "عزة أبو الخير" استعدادا للدوري

أدى الفريق الأول لنادي مسار للكرة النسائية بقيادة الكابتن عزة أبو الخير المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق ، تدريباته اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادا لمباراته المؤجلة في الدوري المصري للسيدات.

وسيواجه فريق مسار نظيره فريق بيراميدز يوم الإثنين 23 ديسمبر.

وتتولى عزة أبو الخير ، تدريب الفريق وذلك لغياب المدير الفني للفريق الكابتن أحمد رمضان جاد لسفره لحضور حفل جوائز الأفضل في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، هو واللاعبة حبيبة صبري حارس مرمى الفريق .

حيث تم ترشيحهم في القائمة النهائية للجوائز، عن أفضل مدرب وأفضل لاعبة شابة صاعدة في قارة إفريقيا 2024.

مسار يفوز بسباعية نظيفة في غياب مدربه

وفاز فريق مسار للكرة النسائية على فريق إنبي، بسباعية نظيفة في آخر مباراة له في غياب مدربه، وذلك ضمن المباريات المؤجلة لفريق مسار في الدوري الجاري، بعد تأجيلها لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

وقد ألحق فريق مسار، أول هزيمة بفريق الأهلي للكرة النسائية في الدوري بنتيجة 3-1 .