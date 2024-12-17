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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يفتتح أعمال توسعة 3 مدارس بمدينة الحمام| صور

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح أعمال توسعة 3 مدارس بمدينة الحمام
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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، عدد من المنشآت بمدينة الحمام، يرافقه النائب رزق جالي عضو مجلس النواب، ووجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة الحمام، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك في إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي. 

حيث افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق عبد الله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، أعمال توسعة ثلاثة مدارس جديدة بإجمالي 33 فصلا وبتكلفة 29.4 مليون جنيه، وشملت أعمال توسعة مدرسة أسامة بن زيد تعليم أساسي بنين بعدد 16 فصلا بتكلفة 8.4 مليون جنيه، وأعمال توسعة مدرسة معاذ بن جبل تعليم أساسي بنات بعدد 11 فصلا بتكلفة 11.4 مليون جنيه، وأعمال توسعة مدرسة كرم سببته للتعليم الأساسي بعدد 11 فصلا بتكلفة 9.6 مليون جنيه. 

وأشاد محافظ مطروح بالمنشآت التعليمية الجديدة التى تعمل على استيعاب مزيد من الطلاب ومنع التسرب التعليمي خاصة بين الفتيات. 

كما تفقد محافظ مطروح عدد من الفصول للاطمئنان على سير منظومة  العملية التعليمية، والحرص على الاستماع للطلاب ومدى استيعابهم وكذلك لمواهبهم المختلفة في الشعر والغناء والإلقاء. 

ووجه محافظ مطروح لوكيل وزارة التربية والتعليم، بالعمل على مزيد من رفع مستوى طلاب التعليم المجتمعى الذين تم الحاقهم مؤخرا بالمدارس الجديدة، حيث أشارت إلى أنه سيتم الدفع بقافلة تعليمية الأسبوع القادم لتقديم برامج لرفع المستوى وفقا للسنة الدراسية أسوة بزملائهم. 

محافظ مطروح يفتتح أعمال توسعة 3 مدارس بمدينة الحمام

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