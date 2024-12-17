سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع انتظام فعاليات سوق اليوم الواحد

واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، جولاته لمتابعة فاعليات مبادرة المحافظة لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والتي من ضمنها إقامة مبادرة سوق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، وتحت إشراف قطاع التموين، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين عبر تنظيم سوق يوم واحد بكل مركز من مراكز المحافظة.

سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع ميدانيًا انتظام فاعليات سوق اليوم الواحد ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

وفي جولة اليوم تابع السكرتير العام المساعد انتظام فاعليات سوق اليوم الواحد بمنطقة حوض الدلالة –مدينة بني سويف- والذي يضم العديد من السلع الأساسية والإستراتجية ،اللحوم والدواجن وبيض المائدة و الخضروات والفاكهة ، وذلك بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات،

أكد السكرتير العام المساعد، تكليفات المحافظ بأهمية الالتزام بالأسعار المخفضة والجودة العالية للسلع المعروضة، بما يضمن تحقيق الهدف من المبادرة، مشيرا إلى أنه تم الاستقرار على إقامة السوق بكافة مراكز المحافظة على مدار الأسبوع ، حيث يعقد "يوم السبت" بمركزي الفشن والواسطى، ويوم"الاثنين" بمركز ناصر، ويوم" الثلاثاء"بمركزي بني سويف وسمسطا، ويوم"الأربعاء" بمركز اهناسيا ، ويوم "الخميس" بمركز ببا.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته: علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، عزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر، أحمد دهشان مدير فرع حماية المستهلك، علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.