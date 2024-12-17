المشدد 10 سنوات سنوات لـ 3 متهمين في حيازة حشيش وأسلحة نارية بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات في حيازة الحشيش المخدرة، وأسلحة نارية وذخائر بمنطقة السلام.

وكان قسم شرطة السلام، تلقى معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بحيازة المواد المخدرة ،وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين ،وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 متهمين و بتقتيشهم عثر على 50 فرش من الحشيش المخدر وأسلحة نارية وذخيرة من ذات العيار ومبلغ مالي 3 هواتف محمولة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.