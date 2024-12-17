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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات سنوات لـ 3 متهمين في حيازة حشيش وأسلحة نارية بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات في حيازة  الحشيش المخدرة، وأسلحة نارية وذخائر بمنطقة السلام.
وكان قسم شرطة السلام، تلقى معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بحيازة المواد المخدرة ،وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين ،وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 متهمين و بتقتيشهم عثر على 50 فرش من الحشيش المخدر وأسلحة نارية وذخيرة من ذات العيار ومبلغ مالي 3 هواتف محمولة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة حيازة الحشيش أسلحة ناريه وذخائر بمنطقة السلام