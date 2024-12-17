الكرة النسائية.. الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة الجونة في الدوري

استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك للكرة النسائية بقيادة عادل حسين المدير الفني للفريق، تدريباته اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادا لمباراته خلال الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري للسيدات.

ويواجه فريق الزمالك نظيره فريق الجونه على ملعب دار ضباط الوقود يوم الجمعة المقبلة الموافق 20 ديسمبر في تمام الساعة الثانية والنصف .

نقاط فريقي الزمالك والجونة

ويدخل الزمالك المباراة برصيد 21 نقطة جمعها من خلال 9 مباريات فاز في 7 مباريات منها وخسر في مباريتين، اما الجونة فيدخل برصيد 10 نقاط جمعها في 10 مباريات فاز في 3 مباريات منها وتعادل في واحدة وخسر في المباريات المتبقية.

الزمالك يحسم الجولة الأخيرة

واستطاع فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري على ملعب وابور المياه بالإسكندرية، في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية .

حيث تقدم فريق الزمالك بـ 9 أهداف مقابل لاشىء، أحرز الأهداف كلٌ من اليس، ميرال، سليمزي، سمر ، فدوى ، شيماء، لوجين، وبهذا ضمن عادل حسين المدير الفني لفريق الزمالك نقاطا جديدة أضيفت لرصيد الفريق في الدوري.

ولم يلعب الزمالك في الجولة الثانية عشر نظرا لانسحاب فريق دلفي من الدوري منافسة في هذه الجولة .