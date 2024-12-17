توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين والأوقاف لتوريد السلع الأساسية

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الأوقاف بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين،

ووقع البروتوكول كل من الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء عمرو شكري، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف.

تفاصيل البروتوكول

ويستهدف البروتوكول توريد نحو 1000 طن من السلع الأساسية، مثل السكر، الأرز، والمكرونة، وغيرها من المواد الغذائية، لتلبية احتياجات الفئات المستحقة.

وأكد الوزيران خلال مراسم التوقيع أهمية هذا التعاون في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن وزارة التموين، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ستقوم بتوفير الكميات المطلوبة لوزارة الأوقاف، مع ضمان أعلى جودة لتلك السلع، بهدف دعم المستفيدين بشكل فعّال.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة الأزهري بالدور البارز الذي تلعبه وزارة التموين في برامج التكافل المجتمعي، معربًا عن أمله في استمرار هذا التعاون في مشروعات تخدم المواطن المصري وتحقق مصلحة الوطن.

أهداف الشراكة

يأتي هذا البروتوكول كخطوة جديدة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.