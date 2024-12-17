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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الشرع لـ"التايمز": لن نستخدم سوريا كمنصة لإطلاق هجوم على إسرائيل

الشرع
الشرع
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أكد زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، أن سوريا لن تكون منصة لإطلاق هجوم على إسرائيل.
وقال الشرع إن المجموعة ملتزمة باتفاق عام 1974 و"مستعدة لإعادة مراقبي الأمم المتحدة".
وقال خلال لقاء له مع صحيفة "التايمز": "نحن لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو أي طرف آخر ولن نسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لشن هجمات، إن الشعب السوري يحتاج إلى استراحة، ويجب أن تنتهي الضربات ويجب على إسرائيل أن تتراجع إلى مواقفها السابقة".
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات التي فرضها الغرب على نظام الرئيس بشار الأسد، وشجع اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء أوروبا وتركيا على العودة إلى ديارهم.

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