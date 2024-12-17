الزراعة: نشاط مكثف لقطاع استصلاح الأراضي في إزالة التعديات وتطهير المساقى

أعلن المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي، عقد الجمعيات الجمعية العمومية العادية لجمعية الالمان بمراقبة طيبة وجمعية السلام بمراقبة جنوب وغرب البحيرة وكذلك عقد اجتماع جمعية عمومية عادية لجمعية السرور بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالاسماعيلية وجمعية قورته الزراعية بمراقبة كوم امبو، مشيرا إلى أنه جاري تطوير جمعية مكة وجمعية سيناء التعاونية الزراعية بشرق البحيرات بمراقبه الاسماعيلية.

وأضاف "حسين" ان القطاع يواصل خطط تطهير المراوى والمساقى التابعة له حيث تم تطهير مصرف ٥/٤ الفرعي بقرية (٢٠) بمراقبة بنجر السكر بالنوبارية وايضا جاري تطهير مصارف جمعية مكة بمراقبة الاسماعيلية.

وأكد رئيس قطاع استصلاح الأراضي، انه تنفيذا لتوجيهات الوزير علاء فاروق فى التصدى لاى محاولات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية او أملاك الدولة تم إزالة فورية في المهد بزمام جمعيات المنوفية والبحيرة وجنوب وغرب التحرير والنوبارية ومطروح.

وفي إطار توفير الخدمات الإرشادية للمزارعين تم تنظيم ندوة ارشادية بمراقبة شمال البحيرة عن محصول الطماطم والفاصوليا وطرق الوقاية من الأمراض الفطرية والحشرية للحصول علي أفضل المحاصيل بداية من الزراعة حتي الحصاد، كما تم افتتاح الدورة التدريبية لتعاونيات الجمعية المركزية بالمنطقة الثانية بمراقبة بنجر السكر بالنوبارية لمده ثلاث ايام.