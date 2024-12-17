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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس أساقفة الموصل يستقبل القنصل المجري ويؤكد أهمية دعم الوجود المسيحي بالمنطقة

ارشيف
ارشيف
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استقبل المطران مار بندكتوس يونان حنو، رئيس أساقفة الموصل للسريان الكاثوليك، صباح اليوم الثلاثاء، في مقره بمدينة بغديدا - قره قوش، القنصل المجري العام في أربيل، أتيلا توث، ومرافقه طعمة جبارة، المسؤول الإقليمي لبرنامج "المجر تساعد".

خلال اللقاء، ناقش المطران مع القنصل وضع المسيحيين في سهل نينوى والعراق بشكل عام، مع التركيز على التحديات التي يواجهونها، وأكد أهمية دعم الوجود المسيحي في المنطقة. 

وفي ختام الزيارة، التقى القنصل مع الأطفال الأيتام من جراء فاجعة عرس الحمدانية، وقدم لهم هدايا بسيطة بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

كما زار القنصل كاتدرائية الطاهرة الكبرى وكنيسة مار يعقوب المقطع في بغديدا. وفي ختام الزيارة، ودع المطران القنصل ومرافقه بكلمات حفاوة ومحبة.

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