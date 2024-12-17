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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي: سنواصل "التعامل المباشر" مع القادة الجدد في سوريا

الجولاني
الجولاني
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي "سيواصل التعامل المباشر" مع هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الفصائل في الهجوم للإطاحة بالنظام في سوريا.

وأوضح المسؤول الأوروبي خلال مؤتمر صحفي في أنقرة: "يتعين علينا أن نكثف ونواصل تعاملنا المباشر مع هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى، وسنعزز مشاركتنا في التعافي المبكر، بما في ذلك الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبنية الأساسية".

تتكون هيئة تحرير الشام بشكل أساسي من مجموعات من منظمة جبهة النصرة المتطرفة، التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة، وقد قطعت تلك العلاقات مع القاعدة في عام 2016 وأعادت تسمية نفسها باسم هيئة تحرير الشام، بعد عملية تطهير قام بها زعيم الجماعة أحمد الشرع، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني.

الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية هيئة تحرير الشام فون دير لاين ورسولا فون دير لاين مفوضية الأوروبية محمد الجولاني