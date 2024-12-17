ضبط عاطل بتهمة إنشاء كيان تعليمي وهمي بالدقي للنصب على المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض علي أحد الأشخاص، لقيامه بإنشاء كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمنطقة الدقي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – استمارات تسجيل متدربين)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.