محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2024/ 2025 والتي جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، وفي ضوء المذكرة التي عرضتها "وكيل الوزارة الدكتورة أمل الهواري، حيث تبدأ الامتحانات اعتبارًا من السبت 11 يناير 2025 وحتى الخميس 23 من ذات الشهر.

وأوضحت وكيل الوزارة، أن تلك المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية، حيث رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية (عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة) بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تجنبًا لحدوث أي تغيرات في حالة الطقس والمناخ أثناء فصل الشتاء ونظرا لقصر فترات النهار في تلك المدة.