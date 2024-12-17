منظمة حقوقية: 100 ألف شخص على الأقل دفنوا في مقبرة جماعية قرب دمشق

قال رئيس المنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، إن مقبرة جماعية خارج دمشق تحتوي على جثث ما لا يقل عن 100 ألف شخص قتلوا على يد حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال رئيس المنظمة، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة السورية كان واحدا من خمسة مقابر جماعية حددها على مر السنين.

وقال مصطفى، الذي يرأس فريق العمل في حالات الطوارئ السورية، إن "مائة ألف هو التقدير الأكثر تحفظا" لعدد الجثث المدفونة في الموقع.

وأضاف: "إنه تقدير متحفظ للغاية للغاية، وغير عادل تقريبا".



وقال مصطفى إنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وأن الضحايا شملوا سوريين ومواطنين أمريكيين وبريطانيين وأجانب آخرين.



وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين قتلوا منذ عام 2011، عندما تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات ضد حكمه إلى حرب أهلية شاملة.



وجاء ادعاءه في الوقت الذي عثرت فيه فرق الدفاع المدني السوري على رفات نحو 20 شخصاً مدفونين في منطقة عقربا في ريف دمشق يوم الاثنين.

وقال مسعفون وسكان إنه تم العثور على الرفات داخل أكياس قماشية بالقرب من منطقة الجسر الخامس قبل ثلاثة أيام.