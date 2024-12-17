رئيس المفوضة الأوروبية: الشعب السوري يستحق انتقالا سياسيا يحافظ على وحدة أراضيه

أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الوضع الميداني في سوريا لا يزال متقلبا ونراقب الأوضاع عن كثب، موضحة أن الشعب السوري يستحق انتقالا سياسيا يحافظ على وحدة أراضيه.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أنهم سيدعمون مرحلة التعافي الأولى والخدمات الأساسية في سوريا، متابعة “قدمنا لسوريا 33 مليار يورو دعما إغاثيا وإنسانيا”.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يجب توفير الأمن لكل السوريين خاصة الأقليات، مشيرة إلى أن تركيا استقبلت ملايين اللاجئين على مدار السنوات الماضية، معلقة “سنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق انتقال سياسي يقوده السوريون”.

