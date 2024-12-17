زاهي حواس يصل الدقهلية للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار في إطار زيارته للمحافظة للمشاركة في مناقشة إحدى رسائل الدكتوراه بجامعة المنصورة.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.



ووجه " محافظ الدقهلية" للدكتور زاهي حواس قائلاً:" شرفت المحافظة اليوم بزيارة عالم كبير من علماء الآثار المصرية ولدينا تطلعات مستقبلية للتعاون من أجل إبراز المعالم الأثرية التاريخية بالمحافظة وتسليط الضوء عليها لتكون محط أنظار واستقبال السياح ووضع الدقهلية علي الخريطة السياحية والأثرية" .

ومن جانبه أعرب الدكتور زاهي حواس عن سعادته البالغة لزيارة محافظة الدقهليه العريقة التي كانت يوم من الأيام عاصمة لمصر في أسرتين وتضم أهم المعالم الأثرية بتل المقدام بميت غمر وتل الربع بتمي الأمديد ، بالإضافة إلي أنها أنجبت لمصر أعلام في شتى المجالات الدينية والأدبية والفنية والسياسية وغيرها.

وقام " محافظ الدقهلية" بإهداء درع المحافظه إلى الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق تقديراً له ولزيارته للمحافظة.

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