العثور على جثة شاب غريق بترعة في الدقهلية

عثر عدد من أهالي قرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية على جثمان شخص في العقد الثالث من عمره غريق بالترعة المارة أمام القرية وجرى انتشال الجثمان.

كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، فيد بورود بلاغ للعميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بالعثور على جثة شاب غريق بالترعة المارة امام قرية جديدة الهالة بدائرة المركز.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى محمود عمر أنور 30 عامًا مقيم بذات القرية.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي كلفت بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.