إجراء مقابلات مع المرشحين لعمادة زراعة أسوان

ترأس الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية، بحضور أعضاء اللجنة وهم: الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان السابق، والدكتور عبد القادر محمد عبد القادر، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور عاطف أبو الوفا، رئيس جامعة الوادي الجديد السابق، والدكتور مجدي فتحي محمد القاضي، عميد كلية الطب البيطري جامعة بني سويف.

اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، آنه في إطار اختيار أفضل الكوادر الأكاديمية، قد تم خلال الاجتماع إجراء المقابلات مع 6 من الأساتذة المرشحين لعمادة كلية الزراعة والموارد الطبيعية، حيث استمعت اللجنة إلى خطط تطوير الأداء التي قدمها كل مرشح ، شملت هذه الخطط أفكارا ومقترحات حول كيفية تطوير الكلية من النواحي التعليمية والبحثية والمجتمعية، مع التركيز على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

اختيار القيادات الأكاديمية المؤهلة

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن اختيار عمداء الكليات يتم وفقًا للمعايير المحددة وحيادية تامة، مشيرا إلى أن جامعة أسوان حريصة على اختيار القيادات الأكاديمية المؤهلة التي تساهم في تحقيق أهداف الجامعة وتطويرها على كافة الأصعدة.

وأشار إلى أن المتقدمين للترشح لعمادة كلية الزراعة والموارد الطبيعية هم: الدكتور أحمد إسماعيل ضمراني، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد أحمد أبو الليل، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسين حسن آدم، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عبد المنعم عوض الله عمر، رئيس قسم المحاصيل، الدكتور وائل فتحي محمد القط، رئيس قسم علوم وتكنولوجيا الألبان، الدكتور عبد الله عبد المجيد محمد علي، رئيس قسم أمراض النباتات.

يذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص جامعة أسوان على تعزيز مكانتها الأكاديمية والإدارية، بما يواكب التطورات المستمرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ختام أعمال لجنة اختيار العمداء تم التقاط الصور التذكارية بين المرشحين وأعضاء اللجنة المنعقدة.

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