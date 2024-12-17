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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة خطف عامل وسرقة متعلقاته بالمرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100الف جنية في خطف عامل، وسرقة جميع متعلقاته تحت تهديد السلاح لخلافات بينهما بمنطقة المرج.

وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمين ج.ا عاطل ،س.ج عاطل بخطف المجني عليه م.ف عامل ،وسرقة جميع متعلقاته وأجبراه على توقيع إيصال أمانة لخلافات بينهما ، ثم تركاه في الشارع وفرا هاربين.

وكان قسم شرطة المرج، تلقي بلاغا من مواطن يفيد سرقته من قبل أشخاص وإجبره علي توقيع إيصال أمانة تحت تهديد السلاح وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي المتهمين واعترفوا ارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالت النيابة العامة التحقيقات.

قضت محكمة جنايات القاهرة خطف عامل تهديد السلاح