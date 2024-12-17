سفير الصين: قوة الصداقة بين مصر والصين ستستمر من جيل إلى آخر

عبر سفير الصين في القاهرة لياو ليتشيانج، عن سعادته بالأجتماع مع الأصدقاء في المتحف القومي للحضارة المصرية، في الحفل الذي نظمته جمعية الصداقة الصينية للاحتفال بالذكرى العاشرة لإقامة الصداقة بين مصر والصين.

وجاء نص البيان الذي أصدرته السفارة الصينية صباح اليوم الثلاثاء عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "يسعدني أن أجتمع مع الأصدقاء القدماء والجدد في المتحف القومي للحضارة المصرية، لحضور حفل الاستقبال الذي أقامته جمعية الصداقة المصرية الصينية للاحتفال بالذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بين الصين ومصر وعام الشراكة الصينية المصرية".

وأضاف: "إن العلاقات الصينية المصرية في الوقت الحالي تمر بأفضل مراحلها في التاريخ، وهذا نتيجة للجهود المشتركة التي بذلها الشعبان الصديقان، بما في ذلك جمعية الصداقة المصرية الصينية، في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الصين ومصر".

واختتم: "أن قوة الصداقة الشعبية بين البلدين ستستمر في الانتقال من جيل إلى جيل، وستستمر في النمو والتطور،مما يقدم المزيد من الحكمة والقوة لبناء المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك".