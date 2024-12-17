المهيرى: نشر وعى الحفاظ على المواقع الإنتاجية بنقابة الخدمات الإدارية

قال هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن نشر ثقافة الوعى بالحفاظ على أصول المواقع الانتاجية" الملموسة وغير الملموسة ' وما تضمها من أساسيات ذات منافع اقتصادية تْعلى من قيم العمل الوطنى وتزيد من تنمية الثروات البشرية لتحقيق مرود أكثر رفاهية إنتاجية.

وأضاف أنه تم تكليف أعضاء المكتب التنفيذى لنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية بتنفيذ بكافة الاجراءات التي تساعد على نشر ثقافة وعي العمال للحفاظ على الاصول كونها العمود الفقري لأعمال الشركات وزيادة الإنتاج وتحقق الأمان الوظيفي.

وأوضح أن تطوير ثقافة الوعي عند جموع الطبقة العاملة يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان،' ومن أجل تعظيم ثقافة الإكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وشحذ الطاقات البشرية نحو المضى قدماً لبناء اقتصاد راسخ أمام كافة التحديات.

وعلى الجانب الآخر جاء قرار التكليف برئاسة هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضوية كلا من حمدى عرابى نائب رئيس النقابة وهشام عبد اللطبف الامين العام وحسام حافظ أمين الصندوق ومختار أبو الفتوح عضو مجلس ادارة النقابة لشئون الاعلام ودكتور سيد العسيلى عضو مجلس إدارة النقابة ومحمد عبد اللطيف الأمين العام المساعد وخالد رافت أمين الصندوق المساعد.