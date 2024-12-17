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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
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اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025، لجميع صفوف المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 11 يناير وتنتهي في 23 يناير 2025 ، على أن تكون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع أيام 2، 4، 5، 9 يناير المقبل.

وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من 25 يناير على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025، متمنيًا لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة التوفيق والنجاح.

ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد،  مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب.

اجازة نصف العام الإعدادية الامتحانات التعليم الفنى التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول الفصل الدراسي الثاني المواد غير المضافة امتحانات عام الدراسى 2024 2025 محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم مواعيد امتحانات