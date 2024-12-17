محافظ المنوفية يلتقي رئيس الجامعة لبحث سبل تعظيم أوجه التعاون المشترك

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية والمستمرة بين الجانبين لتعظيم أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات المتنوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وتناول اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

وأكد محافظ المنوفية تقديره واعتزازه للدور الرائد والحيوي لجامعة المنوفية وشريكا فاعلا في خطط التنمية بربوع المحافظة كونها أحد الصروح التعليمية المتميزة على أرض الدلتا، مشيرا إلى ضرورة التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحقيق تنمية مجتمعية من أجل إعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي.