وكيل صحة شمال سيناء يجري جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى العريش

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، يرافقه الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام جولة تفقدية داخل مستشفى العريش العام؛ للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم خدمة طبية مرضية، بتوجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وبمتابعة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وخلال الزيارة اطمأن الدكتور بدر، على تواجد الأطباء والطواقم الطبية في أماكنهم، خاصة في قسم الاستقبال لضمان سرعة تلبية الحالات الطارئة، كذلك توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات بكميات كافية.

وفي ختام الزيارة التقى وكيل الوزارة بالفريق الطبي بالأقسام الداخلية وبنك الدم، وشدد وكيل الوزارة على أهمية الاهتمام بجميع الخدمات الطبية ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى مع التأكيد على سرعة مواكبة الحالات الطارئة.