تكريم محافظ شمال سيناء للمتميزين بمعهد العريش الجديد

قام الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، ومحمد عبد العظيم، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الثلاثاء، بتسليم المتميزين من المعلمين والطلاب خطابات الشكر والتقدير المهداه من اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وذلك بعد زيارته لمعهد العريش الجديد، وذلك لتميزهم وادائهم المشرف.

وشمل التكريم كل من : عبير فتحى فرحان، هدى ابراهيم العطيوى، شيماء رفعت جنيدى، مصطفى محمد طاحون، إيمان أحمد كيلانى، الطالب عبدالرحمن فتحى سلمى. كما قدم فضيلته الشكر لجميع المتميزين متمنيا لهم مزيد من التوفيق والعطاء لرفعة الأزهر الشريف.

وأعرب المعلمون الحاصلون على الشهادات عن فرحتهم بهذا التقييم، مشيرين إلى أن هذا الإحتفال يشجعهم على مواصلة جهودهم لتعزيز العملية التعليمية.