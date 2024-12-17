جامعة برج العرب التكنولوجية تتعاون مع القطاع الصناعي لتعزيز فرص التوظيف والتدريب لطلابها

أعلنت جامعة برج العرب التكنولوجية، برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، عن تعاونها الوثيق مع القطاع الصناعي من خلال مجلسها الاستشاري الصناعي. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد مؤخرًا، حيث تم استعراض أهداف الجامعة ورؤيتها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الأكاديمية والصناعة.

وفي هذا الصدد، قدم الدكتور علاء عرفة، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، عرضًا تفصيليًا عن البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية، والتي تغطي مختلف مجالات الصناعة والطاقة. كما سلط الضوء على أهمية التدريب العملي للطلاب، سواء داخل الجامعة أو في الشركات والمؤسسات الصناعية.

وأكد الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة على أهمية دور المجلس الاستشاري الصناعي في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل على توفير فرص تدريب ووظائف للطلاب، ودعم المشاريع الطلابية الواعدة، وتقديم الاستشارات للمؤسسات الصناعية مشيراً إلى النجاح الذي حققه ملتقى التوظيف الأخير الذي نظمته الجامعة والذي نتج عنه توفير 150 فرصة عمل و500 فرصة تدريب للطلاب.

من جانبه، أفاد الدكتور علاء عرفه، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، على أهمية الشراكة بين الجامعة والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يساهم في رفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، ويعزز من مكانة الجامعة كمركز للتميز في التعليم والتدريب.

وفي ختام الاجتماع، أكد جميع المشاركين أهمية هذا التعاون، وتطلعوا إلى تحقيق نتائج إيجابية تساهم في تطوير القطاع الصناعي في مصر.