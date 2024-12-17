ميزة جديدة داخل تطبيق WhatsApp.. تعرف عليها

كشف تطبيق واتساب، عن ميزة جديدة هي برنامج اتصال يحدث داخل التطبيق لنظام أندرويد من قبل، وتتيح هذه الميزة أيضا إلى مستخدمي iOS ، تم الكشف عن أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام iOS المتاح من خلال TestFlight، وتلك الميزة في طريقها للتطوير، وهو برنامج اتصال داخل التطبيق.

ووفقا لما أشار إليه موقع "Phone arena"، إلى أن مستخدمي واتساب قد يستطيعون من التواصل بجهات الاتصال غير المحفوظة مباشرة عن طريق إدخال أرقام هواتفهم.

وفي هذا الإصدار التجريبي الحديث، يضيف واتساب خيار برنامج اتصال مشابها للخيار الذي شوهد من قبل على Android.. يمكن لمستخدمي iOS استخدام نفس القائمة لتحديد جهات الاتصال للاتصال بها، مع ميزة إضافية لفتح برنامج الاتصال.

ومن هناك، يمكن للمستخدمين إدخال أي رقم هاتف، حيث إنه بمجرد إدخاله، سيبحث واتساب لمعرفة ما إذا كان الرقم مرتبطا بحساب على التطبيق، وإذا كان مرتبطا بحساب تجاري، فستظهر علامة تحقق زرقاء، للتحقق من صحته.

حصل بعض المختبرين التجريبيين بالفعل على فرصة لتجربة الميزة الجديدة، والتي تسمح للمستخدمين إجراء مكالمات عن طريق إدخال رقم هاتف مباشرة في التطبيق، ومع ذلك، من المتوقع طرحها لعدد أكبر من المستخدمين في الأيام المقبلة.

يعد الاتصال داخل التطبيق إضافة مفيدة، خاصة في تلك الأوقات التي لا تريد فيها حفظ رقم لن تستخدمه إلا مرة واحدة، وهى طريقة لجعل تجربة واتساب أكثر سهولة لأنك تستطيع من إجراء مكالمات صوتية مباشرة من التطبيق دون اللجوء إلى التبديل إلى الاتصال العادي الخاص بك.

كما يمكنك إجراء مكالمات إلى أرقام غير محفوظة دون الاعتماد على دقائق الهاتف المحمول ، فقط استخدم اتصال الإنترنت الخاص بك بدلا من ذلك.