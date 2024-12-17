لأول مرة.. اختبارات البورد العربي للاختصاصات الصحية تُعقد بـ "تمريض المنصورة"

عُقدت اختبارات المجلس العربى للإختصاصات الصحية “البورد العربى” فى كلية التمريض جامعة المنصورة للمرة الأولى بمصر، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وريادة الدكتورة عبير زكريا القائم بعمل عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وضم وفد المجلس العربى الدكتورة ميرنا ابى ضومط والدكتورة عائشة المعمري والدكتورة نجاة دويدار والدكتورة صباح لملوم والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض المصرى وعضو مجلس الشيوخ وبحضور الدكتورة أميمة صبحي نقيب تمريض الدقهلية.

وكانت فى استقبالهم الدكتورة عبير زكريا القائم بعمل عميد الكلية والدكتورة ناهد قنديل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة أسماء إبراهيم رئيس قسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ والدكتورة عايدة فريد مدير برنامج البورد العربى بالكلية.



وأشارت الدكتورة عبير زكريا إلى أن مصر أول دولة تقوم بتطبيق البورد العربى فى تخصص تمريض الطوارئ والكوارث واليوم اول مرة يقام على مستوى كليات التمريض بجمهورية مصر العربية الاختبار النهائى لبرنامج البورد العربى بمعمل المحاكاة بكلية التمريض جامعة المنصورة في الفترة من ١٦/ ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤.



كما تم مناقشة المقترحات المقدمة من الكلية ومناقشة المسمى الوظيفي لخريجي البورد العربى وتحسين جودة الخدمات التمريضية في المؤسسات الصحية لان خريج البورد العربى هم خريجين متميزين وهى أعلى درجة فى دراسة وممارسة مهنة التمريض فى العالم العربى .