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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العدل تنشئ وحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية بالشهر العقارى

المستشار عدنان فنجرى
المستشار عدنان فنجرى وزير العدل
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أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرارا بشأن وحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، لضم كافة البيانات المساحية التي تقدم لشهر العقارى بها.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 7283 لسنة 2024، والذى تضمن أن تنشأ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وحدة تسمى بوحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية لمصلحة الشهر العقارى، تتبع الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمكينة.

على أن يلحق بهذه الوحدة العدد اللازم من الفنيين والإداريين على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

المستشار عدنان فنجرى وزير العدل مصلحة الشهر العقاري الجريدة الرسمية