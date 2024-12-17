اليوم عزاء الفنان الكبير نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

يقام عزاء الفنان القدير نبيل الحلفاوى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، والذي رحل عن عالمنا أول أمس بعد صراع مع المرض.

ولد نبيل الحلفاوي في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980 ومن أشهر أعماله "رأفت الهجان، الطريق إلى إيلات، زيزينيا، الزيني بركات، ونوس.