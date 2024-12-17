للعام السادس.. احتفالية الميلاد لكنيسة "العذراء" بالقصيرين

نظمت كنيسة السيدة العذراء بالقصيرين، التابعة لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، احتفالها السنوي السادس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بحضورالأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، وعدد من الآباء الكهنة.

وقدم كورال مار أفرام السرياني التابع لأسرة التسبيح بالكنيسة ذاتها، مجموعة من الترانيم الكنسية والألحان القبطية، اتسمت بالعمق الروحي والغنى الكنسي، إلى جانب بساطة وقوة الكلمات وتلقائية وسهولة الألحان.

وجمعت الترانيم والألحان البالغ عددها ٢٣ ترنيمة ولحن، ما بين التراث والكلمات المكتوبة والملحنة خصيصًا لكورال مار أفرام السرياني، الذي يقدم خدماته على نطاق واسع في العديد من إيبارشيات الوجهين البحري والقبلي.

وأثنى الأنبا مارتيروس على الجهود المميزة التي كورال مار أفرام في خدمة التسبيح الكنسية.

ولاقت الاحتفالية اقبالاً بين صفوف الشباب، حيث نرتبط فئة الشباب بهذا النوع من التسبيح ولا سيما ما يقدمه كورال مار أفرام السرياني.