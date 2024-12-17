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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

رئيس مجلس النواب: الحفاظ على اللغة العربية أمانة ومسئولية وطنية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024  بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أن الحفاظ على اللغة العربية يمثل مسؤولية جسيمة تقع على عاتق الجميع، مشددًا على ضرورة إعادة الاعتزاز بهذه اللغة العريقة وتشجيع الأجيال على التحدث بها والتمسك بها في مختلف جوانب الحياة.

وقال، إن اللغة العربية الفصحى تحمل في طياتها سحرًا أودعه الله في كلمات تنبض حياة وتفيض نورًا، فهي لغة البيان والجمال، وحاملة رسالة السماء إلى الأرض، ووعاء الحكمة والعلم وإنها لسان الوحي والجسر الذي يربطنا بتاريخنا العريق وتراثنا العظيم، حيث تنبع منها أسرار البلاغة وروائع الفصاحة، وتفوح بأبهى أشكال الشعر والفكر التي أنارت دروب المعرفة.

وأضاف رئيس مجلس النواب، إن الحفاظ على لغتنا العربية هو إرث نفخر به جميعًا وأمانة يجب أن نحملها للأجيال القادمة  وأننا علينا أن ندرك قيمتها الحقيقية وأهميتها كركيزة أساسية لهويتنا داعيًا أبناء الأمة العربية في هذا اليوم العالمي إلى العودة إلى اللسان العربي الفصيح والتمسك بهذه اللغة العريقة لتظل دائمًا نورًا يهدي وعزًا يخلد.

واختتم رئيس النواب حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تكون اللغة العربية حاضرة في كافة مناحي الحياة باعتبارها مصدرًا للفخر والانتماء ودعوة إلى الحفاظ عليها لتستمر ألقًا متجددًا للأجيال القادمة.

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