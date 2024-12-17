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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولة تفقدية مفاجئة لمحافظ الدقهلية بحي غرب المنصورة

لمتابعة العمل بملف التصالح ومستوي النظافه والاشغالات والمخابز وأسعار السلع

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية لمحافظ الدقهلية
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قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية مفاجئة بنطاق حي غرب المنصورة.


فيما تفقد اللواء " مرزوق " المركز التكنولوجي بحي غرب لمتابعة العمل بملف التصالح علي مخلفات البناء، وشدد على تكثيف العمل بهذا الملف وسرعة الانتهاء من استخراج كافة شهادات البيانات وتسليمها للمواطنين والانتهاء من تقديم وتجهيز جميع الملفات وعرضها علي لجان البت، كما تفقد مركز اصدار تراخيص المحال العامة.


كما تفقد " المحافظ " مستوة النظافة والاشغالات بشوارع حي غرب ووجه بتكثيف مستوي النظافه ورفع جميع الاشغالات من الشوارع لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات.


وأيضاً تفقد اللواء "مرزوق" أحد المخابز البلديه بشارع الترعه لمتابعة مستوي جودة الخبز المقدم للمواطنين و مطابقته للمواصفات الفنيه والتأكد من صرفه لمستحقيه ، ووجه بتحرير محضر مخالفة أوزان لصاحب المخبز.


كما تفقد " المحافظ " عدد من منافذ بيع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه ووجه لوكيل وزارة التموين بمراجعة كافة الأسعار بالمنافذ للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وتوفير السلع للمواطنين .


كما تفقد أعمال التطوير الجاريه بحمام سباحة التربية والتعليم بشارع الجلاء، ووجه بتكثيف أعمال التنفيذ والانتهاء منه وتسليمه قبل نهاية شهر يناير القادم.

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