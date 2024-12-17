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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الأكاديمية العربية يشارك في ورشة حول الاستثمار في التحول الرقمي

رئيس الأكاديمية العربية
رئيس الأكاديمية العربية يشارك في ورشة رفيعة المستوى حول الاس
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شارك الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في ورشة العمل الإقليمية الثانية رفيعة المستوى حول الاستثمار المستدام في التحول الرقمي بالمنطقة العربية، والتي نظمتها جامعة الدول العربية ممثلة في إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، بالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر بأبوظبي.  

ترأس عبدالغفار جلسة بعنوان: "دعم فرص الاستثمارات الخاصة والشراكات الأجنبية في المشروعات الرقمية"، التي ناقشت ممارسات ناجحة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاستثمار في تنمية المهارات الرقمية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي لتحقيق تحول رقمي مستدام.  

وفي ختام الفعاليات، كرم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الدكتور إسماعيل عبدالغفار  تقديراً لجهوده في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.

الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري جامعة الدول العربية مجالات الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي بالمنطقة العربية