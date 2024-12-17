مياه أسيوط تشارك في مبادرة عقول واعدة

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد في مبادرة عقول واعدة.. مستقبل أخضر تمكين قادة المناخ الصغار، ضمن مبادرة صحتنا في بيئتنا المنفذة خلال الشراكة بين شركة المياه ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ومديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بإدارات (ساحل سليم وأبنوب ومركز أسيوط).

جاءت المشاركة خلال الورشة التدريبية المقامة بمركز التدريب والخدمات بمياه أسيوط بحضور ريمون شكري مسؤول برنامج المياه بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف، والمحاضر حاتم السواح مدرب بشركة إينوفت للتعليم.

استهدفت المبادرة تدريب عدد من ممثلي الإدارات التعليمية ليكونوا سفراء في مدارسهم لنقل الفكر الإيجابي عن المبادرة وكيفية جذب التلاميذ بوسائل وأنشطة مختلفة وتنفيذ الرسائل المستهدفة من المبادرة بعد تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية المنفذة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف التي حملت رسائل حيوية هادفة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

جاءت ورشة العمل على مدار ثلاثة أيام متتاليةلتدريب 20 متدرب من التربية والتعليم وشركة مياه أسيوط لتستكمل على أرض الواقع من خلال المتابعة وتحت أشراف ممثلي منظمة الأمم المتحدة يونسيف ومشرفين شركة المياه لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

1000023692

1000023700

1000023694

1000023696

1000023698

1000023702