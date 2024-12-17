اشتباه تسمم بالجثة.. التحريات تكشف مفاجآت بواقعة قتل زوج لزوجته في القليوبية

كشفت تحريات المباحث في واقعة قيام عاطل بالتخلص من زوجته، وجود اشتباه تسمم بالجثة، وقيام المتهم وزوجته بالتعاطي الدائم للمواد المخدرة.

كما أكدت التحريات، أنه قبل الواقعة بأيام تفاجأ المتهم بقيام المجني عليها ببيع محتويات الشقة لصرفها على المواد المخدرة، مما أثار غضبه وقام بتعذيبها وحرقها بأماكن مختلفة بجسدها وارتطام رأسها بالحائط حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت قرية الدير بمدينة طوخ محافظة القليوبية شهدت واقعة قتل مأساوية راح ضحيتها سيدة على يد زوجها بسبب خلافات بينهم، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وبالعرض على اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، بقيام عاطل بالتخلص من زوجته بدائرة مركز شرطة طوخ.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، ومعاونة النقيب طه سعيد، والنقيب أحمد نصر، والنقيب كمال إبراهيم محرم معاوني رئيس المباحث، قيام عاطل بتعذيب زوجته وقيامه بحرقها بأماكن متفرقة من الجسد وارتطامها بالحائط حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وفر هاربا.

كما دلت التحريات أن المتهم والمجني عليها دائمي تعاطي المواد المخدرة، والشجار الدائم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم.