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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لرصف شارع الجمهورية

بشارعي الجمهورية والمحطة بعاصمة المحافظة بطول 305م

محافظ كفرالشيخ يتابع
محافظ كفرالشيخ يتابع رصف شوارع عاصمة المحافظة
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تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لرصف شارع الجمهورية بطول 240 متر، وشارع المحطة بطول 65 متر بمدينة كفرالشيخ، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تنفيذًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، بإعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع بصفة دورية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مؤكدًا استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.

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