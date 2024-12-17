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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تعترف باغتيال الجنرال الروسي إيجور كيريلوف

الجنرال الروسي إيجور
الجنرال الروسي إيجور كيريلوف
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أعلنت الأجهزة الأمنية الأوكرانية مسؤوليتها عن اغتيال الجنرال الروسي إيجور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، بعد انفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة على دراجة سكوتر في جنوب شرق موسكو.

وكشف مصدر أمني أوكراني لوكالة فرانس برس أن الهجوم تم كعملية خاصة لجهاز الأمن الأوكراني.

وجرى اغتيال كيريلوف مع مساعده في التفجير الذي وقع في شارع ريازان بموسكو.

  يذكر أن كيريلوف كان قد وُجهت له تهم ارتكاب جرائم حرب من قبل السلطات الأوكرانية، وقد فرضت المملكة المتحدة عليه عقوبات في أكتوبر 2023 بسبب الاشتباه في استخدامه أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

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