محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية اليوم، وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا إكليمندس، أسقف منطقة ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر وجاردينيا، وذلك بمكتبه في ديوان عام المحافظة.

جاء اللقاء في إطار تعزيز أواصر المحبة والتفاهم وتأكيد سبل التعاون المشترك بين المحافظة والكنيسة في دعم جهود المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية.

وأشاد نائب المحافظ بالدور الفعال والإيجابي الذي تقوم به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سواء من خلال دعم المشروعات التنموية، أو مشاركتها في المبادرات المجتمعية التي تخدم مختلف شرائح المواطنين بمحافظة القاهرة.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية استمرار التعاون لتحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة والكنيسة لخدمة المجتمع، مشيرين إلى أن تضافر الجهود يعزز قيم الوحدة الوطنية والعمل المشترك من أجل النهوض بالمجتمع.