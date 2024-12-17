مجلس النواب يحيل 29 تقريرا من لجنة الاقتراحات إلى الحكومة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إحالة 29 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.

وتضمنت التقارير، اقتراحات بشأن إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية على أرض مركز تدريب بيجام بمدينة شبرا الخيمة – وبناء جناح بمدرسة الحرجة قبلى الابتدائية بمركز البلينا – وإحلال وتجديد مدرسة عزبة العمدة للتعليم الأساسى التابعة للوحدة المحلية دفشو وإنشاء مدرسة تعليم أساسى أولاد الحرش بمركز ومدينة النجيلة – محافظة مطروح بشأن سرعة تطبيق قيمة التصالح بمبلغ (50 جنيه للمتر) على العقارات المخالفة بمنطقة منشية الأزهر – محافظة أسيوط بشأن تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضي بمحافظة كفر الشيخ.

وبشأن إدراج خدمات العلاج الطبيعى ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة وفرش واستكمال الأجهزة اللازمة لتشغيل مستشفى الحروق بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية ودعم مستشفى كفر الدوار بجهاز كاسيتات الأشعة السينية وبشأن منع بيع حبة الموت السريع (فوسفيد الألومنيوم) القاتله ووقف تداولها نهائيًا ومنع دخولها مصر مثل العديد من الدولو، بشأن سرعة توصيل خط مياه صالحة للشرب لمساكن الجبل بقرية درنكة حيث إن خط المياه يقطع طريق تابع للهيئة العامة للطرق والكبارى - مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.