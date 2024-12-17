مستشار وزير التموين: معرض نبيو أكبر حدث لصناعة الذهب في مصر| فيديو

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن معرض نبيو من أكبر المعارض المعنية بصناعة الذهب في مصر.

وأضاف فرج في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هذا المعرض بدأت نسخته الأولى في عام 2020، موضحًا: "نحن الآن في الدورة الرابعة لهذا المعرض، وهو يعتبر أكبر حدث بالنسبة لصناعة الذهب في مصر".

وتابع، أن هذا المعرض بدأت نسخته الأولى في العام 2022، وحاليًا في النسخة الرابعة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 80 عارض و49 علامة تجارية، موضحًا:" صناعة الذهب عندنا في مصر وصلت الى المستوى العالمي وأصبحت على قدم وساق مع المستويات الخليجية والتركية والأوروبية والهندية أيضا.

وأكد مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن هذه العلامات التجارية تؤكد أن هذا المعرض دولي ومعني بهذه الصناعة بصورة مكثفة.