فيفا يعلن تمديد وتوسعة برامج تطوير كرة القدم النسائية حتى 2027

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمديد برنامج FIFA لتطوير كرة قدم السيدات حتى عام 2027، وتوسيعه بإضافة مجالات جديدة يمكن للاتحادات الوطنية الأعضاء الاستفادة منها لتطوير اللعبة النسائية على المستوى المحلي.

حيث يشارك في برامج تطوير كرة القدم 211 عضو من جميع الاتحادات الوطنية ،يمكنهم الحصول على التمويل اللازم والاستفادة من البرامج ذات الصلة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين في كرة قدم السيدات وتلقي مُعدات إضافية والحصول على ما تحتاجه من دعم فني في هذا الصدد.

وقرَّر FIFA تمديد برامج التطوير وتحديثها، مع التركيز على المجالات الرئيسية التي تنطوي عليها كرة القدم وإيلاء أهمية قصوى للتطوير الهيكلي، وذلك من خلال اتِّباع نهج مُصمَّم خصيصاً لتلبية احتياجات كل اتحاد ومن الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وتتضمن قائمة البرامج الجديدة:

وضع معايير مرجعية عالمية لدوريات كرة قدم السيدات

الأداء على مستوى النخبة: إرشاد المدربين والمُدرِّبات

الأداء على مستوى النخبة: برنامج إعداد المنتخبات الوطنية للسيدات

مِنح تأهيل المُدرِّبات (للأفراد)

مِنح تأهيل المُدرِّبات (للمجموعات)

الاستراتيجية التجارية (برنامج تجريبي)

ستُضاف هذه البرامج إلى استراتيجية كرة قدم السيدات، وحملة كرة قدم السيدات، وتطوير الدوريات، وتراخيص الأندية، وبناء قدرات الإداريين، والقيادة النسائية في كرة القدم، وإرشاد المدربين والمُدرِّبات.