"علوم الرياضة" ببني سويف تنظم المؤتمر العلمي الأول "آفاق العاب القوى المصرية"

نظمت كلية علوم الرياضة بجامعة بني سويف، المؤتمر العلمي الاول لقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمود رجائي عميد الكلية، والدكتور محمد رياض رئيس قسم العاب القوي ومقرر المؤتمر.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور حمدي عبد الرحيم- رئيس مركز التنمية الاقليمي التابع للاتحاد الدولي لألعاب القوى، والدكتور سيف الله شاهين عضو مجلس اتحاد البحر المتوسط لألعاب القوى، والعميد حاتم فودة رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والكابتن أحمد حمزه نائب رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والدكتور وليد فاروق عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، وعدد من رؤساء أقسام العاب القوي والأساتذة المتخصصين بجامعتي المنيا وحلوان.

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من تنظيم المؤتمر هو وضع خريطة علمية للوصول بألعاب القوي المصريه الي منصه التتويج بأولمبياد أمريكا ٢٠٢٨، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية تمثلت في دور مركز التنمية الإقليمي في القاهره في تطوير العاب القوي المصري، وخطه الاتحاد المصري الجديد لالعاب القوي نحو مستقبل العاب القوي المصريه، و التدريب الرياضي الحديث في العاب القوي، و دور الجينات الوراثيه في صناعة البطل الأوليمبي، واستخدام التقنيات الحديثة في دعم زوي الهمم في العاب القوي.

وأوضح الدكتور محمود رجائي عميد الكلية، أن فعاليات المؤتمر انتهت بالخروج بعدد من التوصيات منها الاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة والجينات الوراثيه في انتقاء الموهوبين رياضيا والعاب القوي ، وتعاون الاتحاد المصري لالعاب القوي مع علماء الجامعات المصريه في تخطيط البرامج التدريبية للبطل الاوليمبي، واعداد برامج تدريبية متطوره مخصصه لذوي الهمم في العاب القوى، والاهتمام بنشر مسابقات العاب القوي بشكل أوسع على مستوى الجمهوريه وبخاصة محافظات الصعيد.