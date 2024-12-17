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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

نائب رئيس وزراء باكستان يصل إلى القاهرة للمشاركة في قمة مجموعة الثماني النامية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وصل نائب رئيس وزراء باكستان ووزير الخارجية السناتور محمد إسحاق، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة للمشاركة في القمة الحادية عشرة لدول مجموعة الثماني النامية (D-8) المقرر عقدها في 19 ديسمبر 2024.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي كل من القائم بالأعمال الباكستاني الدكتور رضا شاهد ومستشار السفارة أحمد أمجد علي إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية المصرية.

وقبل انطلاق القمة يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء مجموعة الثماني النامية المقرر عقدها في 18 ديسمبر.

وعلى هامش القمة من المتوقع أن يعقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اجتماعات ثنائية مع نظرائه المشاركين في القاهرة.

نائب رئيس وزراء باكستان ووزير الخارجية القاهرة باكستان الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء مجموعة الثماني النامية القمة