نائب رئيس وزراء باكستان يصل إلى القاهرة للمشاركة في قمة مجموعة الثماني النامية

وصل نائب رئيس وزراء باكستان ووزير الخارجية السناتور محمد إسحاق، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة للمشاركة في القمة الحادية عشرة لدول مجموعة الثماني النامية (D-8) المقرر عقدها في 19 ديسمبر 2024.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي كل من القائم بالأعمال الباكستاني الدكتور رضا شاهد ومستشار السفارة أحمد أمجد علي إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية المصرية.

وقبل انطلاق القمة يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء مجموعة الثماني النامية المقرر عقدها في 18 ديسمبر.

وعلى هامش القمة من المتوقع أن يعقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اجتماعات ثنائية مع نظرائه المشاركين في القاهرة.