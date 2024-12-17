وزير التعليم يتفقد مدارس الغربية في زيارة مفاجئة.. صور

أجري محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة لزيارة مدارس إدارة قطور التعليمية بمحافظة الغربية.

حيث تفقد مدرسة فصول سجين التجارية المشتركة وذلك بعد زيارة مدرسة عبد الله ستيشن الاعدادية بنات، وذلك في إطار الجولات المستمرة التي يجريها الوزير بالمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع الوزير على أداء الطلاب فى كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم.

كما اطلع الوزير اثناء جولته على التحدث لدي الطلاب، كما حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة وتقييم أدائهم للتأكد من مستوى مهارات القراءة وفهم الدروس لديهم وتحديد مستواهم التعليمى.

ووجه الوزير بإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، ومتابعة تحسن مستواهم التعليمى.

وأكد الوزير، أن الوزارة تستهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب.

FB_IMG_1734428500032