أمطار وشبورة وبرودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الخميس المقبل وخبراء يحذرون

تشهد مصر تغيرات ملحوظة في الأحوال الجوية مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تختلف درجات الحرارة وأنماط الطقس بين مناطقها المختلفة وفي إطار حرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية على إطلاع المواطنين على توقعات الطقس اليومية، أصدرت الهيئة تقريرها بشأن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024، والذي يحمل تفاصيل دقيقة حول درجات الحرارة وحالة السماء والرياح، مع نصائح هامة لضمان سلامة المواطنين أثناء التنقل والتعامل مع الأجواء المتقلبة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة على معظم أنحاء البلاد، مع برودة شديدة تسود الأجواء خلال الليل وساعات الصباح الباكر، مشيرةً إلى أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا على شمال الصعيد ودافئًا نسبيًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتشهد الساعات الأولى من الصباح انتشار شبورة مائية تؤثر على الرؤية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية وناشدت الهيئة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترة كما تتزايد فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية خلال فترات متقطعة، دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 21 درجة مئوية والصغرى تصل إلى 11 درجة أما السواحل الشمالية، والعظمى تسجل 20 درجة والصغرى 12 درجة في شمال الصعيد، تصل درجات الحرارة العظمى إلى 22 درجة والصغرى 7 درجات، بينما تكون الأجواء أكثر دفئًا في جنوب الصعيد حيث تسجل العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

وفي هذا السياق قال الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، إن مصر تشهد خلال الأيام المقبلة تغيرات ملحوظة في الأحوال الجوية، تشمل الشبورة المائية، نشاط الرياح، وسقوط الأمطار، موضحًا من المتوقع استمرار ظهور الشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تؤدي هذه الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترات.

وأضاف قطب، أن التوقعات تشير إلى نشاط ملحوظ للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية، شمال الصعيد، وجنوب سيناء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس. مما قد يؤدي هذا النشاط إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، لذا ينصح بتجنب الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة، وتابع قطب، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، تمتد تدريجيًا إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى تصل ذروة هذه الأمطار يومي الأربعاء والخميس، ثم تعود الأجواء إلى الاستقرار بداية من يوم السبت المقبل.

نصائح للمواطنين

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق وخبير الأرصاد الجوية، إن تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة يتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، خاصة على شمال البلاد حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري حوالي 21-22 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 11-12 درجة مئوية في السواحل الشمالية، تتراوح العظمى بين 20-21 درجة مئوية، والصغرى بين 11-12 درجة مئوية. أما في شمال الصعيد، فتكون العظمى حوالي 22-23 درجة مئوية، والصغرى بين 6-8 درجات مئوية.

وأضاف عبد العال، لابد من الحذر أثناء القيادة نظرًا لتكون الشبورة المائية التي قد تؤثر على الرؤية الأفقية صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، إلى جانب ارتداء الملابس الثقيلة لتجنب البرودة الشديدة ليلًا وصباحًا، يُنصح بارتداء ملابس شتوية مناسبة، ومتابعة النشرات الجوية خاصة في المناطق الساحلية المعرضة للأمطار، لتجنب أي مفاجآت جوية.