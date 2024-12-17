وزير الاستثمار أمام "النواب": نستهدف خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أبرز ملامح رؤية واستراتيجية الوزارة في ظل الحكومة الجديدة، بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة.

جاء ذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، وأعضاء المجلس.

وأعرب الوزير عن تقديره العميق للدور البارز الذي يقوم به مجلس النواب في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرًا إلى أن الجهود الفاعلة التي يقدمها المجلس تعكس إيمانًا عميقًا بمسؤوليته في الدور التشريعي والرقابي، بما يتماشى مع مكانة البرلمان المصري كأحد أقدم وأعرق البرلمانات في العالم.

وأوضح الخطيب أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الشفافية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية المناسبة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. كما أشار إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وأضاف أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

وفي ظل التطورات المتسارعة على الساحة الدولية، بما في ذلك التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، أكد الخطيب أن رؤية الوزارة تركز على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.