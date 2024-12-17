محافظ القليوبية يستقبل 5 من أسر شهداء القوات المسلحة قبيل سفرهم لأداء مناسك العمرة

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، 5 من أسر شهداء القوات المُسلحة قبيل سفرهم لأداء مناسك العمرة، حيث تبرعت هيئة الشبان العالمية بخمسة رحلات عمرة تلبية لطلب المحافظ في احتفالات نصر السادس من أكتوبر الماضي بهيئة الشبان العالمية.

وجرى اختيار أسر شهداء كلا من: الشهيد مجند علاء عزت عبده محمد، ابنة الشهيد مجند عبد الرحمن عبد الوهاب محمد، ابنة الشهيد مجند أحمد البيومي محمد أبو ليلة، زوجة الشهيد عقيد أ.ح مدحت طلعت حسن، زوجة الشهيد الرقيب أول خالد حسانين عبده.

وفي هذا السياق، ثمن محافظ القليوبية، تضحيات الشهداء العظيمة فداءً لتراب الوطن وصون مُقدساته، مؤكداً أن المحافظة لا تنسى شُهدائها الأبرار وستظل دائمًا داعمًا لأسر شهداء الوطن وتعمل على توفير سُبل الراحة لهم عرفاناً بتضحياتهم في سبيل الوطن، مُشيرًا إلى أن مصر قوية بأبنائها وبتماسك جميع طوائف الشعب وبوقوفه خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة والشرطة.

كما وجه محافظ القليوبية، الشكر والتقدير لهيئة الشبان العالمية برئاسة مصطفى فرج الممثل القانوني للهيئة والمستشار القانوني على الإستجابة السريعة وتوفير رحلات العمرة لأسر الشهداء ووقوفها جمباً إلى جمب مع المحافظة، مؤكدًا أننا جميعاً نقف بجانب أسر الشهداء والمصابين لما قدموه من تضحيات بأرواحهم فداءً للوطن.

وتمنى "المحافظ" لأُسر الشهداء عمرة مقبولة كما طالبهم بالدعاء وأن يحفظ الله مصرنا الغالية من كل مكروه.

أكد المستشار مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية أن تكريم ورعاية أسر الشهداء هو واجب وفرض علينا جميعًا تقديرًا لما قدمه هؤلاء الشجعان والتضحية بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن وتوفير الأمن لكل مصري.

وأشار إلى أن تضحيات الأبطال ستظل مبعث فخر وحافز ودافع للأجيال القادمة على الاعتزاز بوطنهم مصر وبالجيش المصري البطل الذي رفع رؤوس المصريين وسيظل شعب مصر تحت قيادة الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يواصل مسيرة البناء من أجل النهوض بمصر.